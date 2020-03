Roma, al Parco della Caffarella arrivano le forze dell'ordine: troppi assembramenti

Assembramenti al Parco della Caffarella di Roma in piena pandemia da coronavirus. Con le belle giornate molti si sono concessi ancora allenamenti a piedi e in bici e passeggiate col cane. Poche mascherine e molti a non rispettare la distanza di sicurezza sia sui sentieri, sia soprattutto nell'area attrezzi o sulle panchine. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire per disperdere gli assembramenti. Qualche giorno fa un gruppo di giovani era già stato multato. In zona sta circolando anche una vettura della Protezione Civile che da qualche ora invita sentitamente a rimanere a casa.

