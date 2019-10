Roma, altro stop prima del Milan: si rompe l'apetta - FOTO

Alle 18 la Roma ospiterà il Milan, nella prima trasferta di Stefano Pioli dopo l'approdo sulla panchina rossonera. Per i giallorossi continua l'emergenza infortuni in campo e non solo. Stamattina infatti c'è stato un ulteriore stop, stavolta di natura meccanica. L'apetta utilizzata per vendere biglietti in centro si è fermata a Piazza Pia, di fronte Castel Sant’Angelo, rendendo necessario l’intervento del carroattrezzi per portarla via. Dopo i giocatori, le rotture sono passate ai mezzi.

FIORENTINA - LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON RIGANÒ

FIORENTINA - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE