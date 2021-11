Roma, Brambati e Bucchioni contestano Mourinho: "Si lamenta solo, ha stufato"

Il comportamento di José Mourinho continua a spazientire. Dopo il pareggio della sua Roma con il Bodo/Glimt, il portoghese è riuscito a contestare l'operato di Papapetrou. A TMW Radio Brambati e Bucchioni sono intervenuti per mettere un punto a tutto questo.

BRAMBATI - Il procuratore ha dichiarato: "Per me Mourinho non è più al passo con i tempi. Ha stufato, parla solo degli arbitri. Adesso non lo difendo più. Non è possibile che un allenatore con questo carisma non dia uno straccio di identità a una squadra che ha buoni giocatori. Avesse fatto questi risultati Fonseca lo avrebbero già mandato via".

BUCCHIONI - Il giornalista ha fortificato il concetto: "Rischia poi la Roma. Sulla carta il Venezia è debole, ma in questo momento la Roma non sta bene. Mourinho si lamenta solo degli arbitri per nascondere i tanti problemi che ha in casa. Mourinho è il capostipite di una stirpe di tecnici che non si evolve. Mourinho è rimasto fermo al Triplete, non funziona più però. Il calcio va mille all'ora e devi essere umile nel capire cosa modificare nel tuo calcio".