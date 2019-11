Roma - Brescia, Zaniolo ammonito nel finale: giallo strategico?

Appena 20 anni ma anche tanto mestiere, da leggere furbizia. Almeno così sembra, perché Nicolò Zaniolo - forse imbeccato da Fonseca - ha pensato bene di farsi ammonire durante la propria uscita dal campo in Roma - Brescia. Minuto 80': la partita è ormai finita (stava già 3-0, ndr) e il tecnico dei giallorossi decide dunque di richiamare il centrocampista azzurro. Tutto normale, se non fosse per la perdita di tempo totalmente insensata messa in atto dallo stesso Zaniolo. Il romanista, infatti, ha sfruttato la passerella per prendersela con Romulo (l'ex Lazio e il classe '99 si erano beccati qualche minuto prima, ndr), affrontandolo a muso duro. L'arbitro Di Bello non ha potuto fare a meno di ammonire il centrocampista che, diffidato, dovrà saltare il prossimo impegno contro il Verona. Poco male, visto che dopo la trasferta sul campo dell'Hellas i giallorossi dovranno vedersela a San Siro contro l'Inter. Tutto frutto del caso?

