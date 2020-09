Roma, caso Diawara: De Sanctis querela Damiano 'Er Faina'

Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, non ci sta a fare da capro espiatorio del caso Diawara e si accinge a querelare chiunque sostenga che è lui il responsabile della svista che ha portato allo 0-3 a tavolino contro il Verona. In particolare De Sanctis annuncia querela contro Damiano Coccia, tifoso noto via social come 'Er Faina' che ha preso parte anche al reality 'Temptation Island'. "Preso atto della gravità, ignoranza e falsità delle affermazioni diffamatorie e dei commenti", sottolinea De Sanctis in una nota, che tal 'Er Faina', nella giornata di ieri, via social, ha rilasciato sul suo conto "additandolo (a sproposito) quale responsabile del 'caso Diawara-Verona' ", De Sanctis rende noto "di aver già conferito incarico ai suoi legali di fiducia di intraprendere ogni doverosa iniziativa giudiziaria, a tutela della propria immagine personale, onorabilità e dignità professionale".