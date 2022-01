Roma, che flop: l’attacco segna quanto Immobile

La Roma in estate - per ricostruire il proprio reparto offensivo - ha sborsato circa 60 milioni tra Abraham e Shomurodov. Nonostante l'operazione fatta in ambito di mercato, Mourinho si ritrova così l’ottavo attacco della Serie A. Trentasei, fin qui, le reti messe a segno, meglio della Roma c'è la Lazio che con 46 gol segnati finora si definisce come il quarto attacco migliore del campionato. Oltre a questa statistica c'è un dato che fa riflettere molto Mourinho. Infatti, Abraham ha totalizzato solo 8 reti in campionato, con Pellegrini a quota 6 ed El Shaarawy solo tre. Il totale porta il terzetto a 17 reti messe a segno, la stessa cifra che Ciro Immobile ha siglato in queste prime 22 giornate di Serie A. Insomma, non solo nel complessivo, anche nei singoli la Lazio la spunta comunque sulla Roma.