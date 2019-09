Roma, Colantuono: "Con la Lazio ha rischiato di prenderne tanti"

Sono passate ormai quasi due settimane dal derby con la Roma. Il campionato riprenderà dalla trasferta in casa della Spal, ma nella mente dei tifosi della Lazio il rimpianto per i tre punti persi contro i giallorossi è ancora vivo. Tante occasioni e quattro legni colpiti in una stracittadina dominata dal primo all'ultimo minuto. Ad ammetterlo anche Stefano Colantuono, tecnico romano e di nota fede romanista, che in una disamina sulla squadra di Fonseca a TMW Radio è tornato anche sulla sfida giocata il primo settembre all'Olimpico: "Diverte ma c'è ancora poco equilibrio. Un giocatore davanti alla difesa può dargli proprio questo. La Roma ha rischiato di prenderne tanti con la Lazio. Il derby è finito in pareggio, ma i biancocelesti sono stati sfortunati. Poi ne ha presi tre con il Genoa. Alla lunga potrebbe ridisegnare qualcosa Fonseca".

