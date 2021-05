Roma, confronto tra squadra e tifosi in vista dell'Inter e del derby: esposto anche uno striscione

Dopo l'eliminazione dall'Europa League, la Roma dovrà trovare le giuste motivazioni per le ultime gare di campionato. Oltre al Crotone i giallorossi se la vedranno contro l'Inter e, soprattutto, con la Lazio prima della partita conclusiva contro lo Spezia. Il derby è certamente il match che i tifosi aspettano con più fervore, per questo stamattina c'è stato un confronto con la squadra a Trigoria. Come riporta Ansa è stata chiesta un'attenzione particolare a queste partite ed è stato esposto il seguente striscione: "Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre, voi su contratto e di passaggio....non dimenticatelo mai!".