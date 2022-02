Roma, dopo le parole di Mourinho ora è caccia alla "spia"

Polveriera in casa Roma. Le parole di Josè Mourinho hanno scatenato un vero e proprio terremoto e non potrebbe essere altrimenti. Il tecnico portoghese ha accusato i suoi stessi giocatori in sostanza di non avere il coraggio di affrontare le grandi squadre. Come riportato dall'edizione odierna di Leggo più che le parole a dar fastidio ai giocatori è stato il fatto che siano uscite dallo spogliatoio e questo ha scatenato una vera e propria caccia alla spia. Non solo, alcuni di loro sarebbero pronti anche a lasciare il club a fine stagione. E la società? I Friedkin hanno sempre sostenuto Mourinho ma continuano a tacere su tutto il resto.