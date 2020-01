Roma, Favino scaramantico: "Derby? Lazio favorita, ma vediamo quanto reggerà ancora..."

Sul fatto che sia un grande attore, non ci piove. Sulla scelta della propria fede calcistica, invece... Si fa per scherzare. Anche perché per Pierfrancesco Favino, noto tifoso romanista, è già derby. D'altronde manca poco più di una settimana a Roma - Lazio. E nella Capitale tira già un'aria diversa, acre come l'odore dei fumogeni: ai romani la scelta su quale colore impugnare. Intervistato da Sky Sport 24 per presentare il suo nuovo film (dove interpreterà Bettino Craxi, ndr), alla - scontata - domanda sulla stracitaddina Favino ha optato per la scaramanzia: "Chi vince il derby? Beh, la Lazio è favorita. Non ha impegni europei, anche se forse ha la panchina corta. Bisogna vedere quanto regge...". Messaggio ricevuto. Sulla sponda biancoceleste del Tevere c'è voglia di stupire ancora, e a lungo.

