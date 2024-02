Roma - Feyenoord | Allerta scontri, gli olandesi: "Oggi massacro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non smette di salire l’allerta scontri per Roma-Feyenoord, partita a rischio dopo i gravi disordini provocati nel 2015 dai tifosi di Rotterdam che devastarono il centro storico della Capitale, danneggiando anche la Barcaccia. Come riporta SPortface.it, per l'occasione del match di Europa League in programma questa sera alle 21.00, gli olandesi sono già arrivati in città e un gruppo ultras del Feyenoord, nell’account ‘Zingen voor je club’, hanno pubblicato delle foto minacciose, e tra i messaggi si legge: “Saluti da Rotterdam. Oggi massacro” e l’emoji del dito medio con il Colosseo sullo sfondo.

Non solo, nel profilo di un altro tifoso, la foto proprio della Barcaccia, mentre a Piazza di Spagna sono stati appiccicati degli adesivi con scritto ‘F*ck As Roma’. L'allerta è massima e la Polizia monitora con grandissima attenzione gli spostamenti degli ultras olandesi, per evitare che possano entrare in contatto con la tifoseria giallorossa.