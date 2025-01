Roma, flop Le Fée: il suo futuro sarà in Championship

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si può di certo dire che la Roma abbia investito al meglio il proprio budget durante il mercato estivo. Sono diversi i giocatori che si stanno rivelando dei flop, uno su tutti Enzo Le Fée. Il centrocampista ex Rennes, passato in giallorosso per circa 23 milioni di euro, non ha convinto in questi mesi nella capitale ed è già finito sul mercato. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il suo futuro sembra essere in Inghilterra. Come riporta Sky Sport, il francese è in procinto di firmare per il Sunderland, in Championship. Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato a 23 milioni di euro.