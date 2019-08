Roma, Florenzi: "Derby? Importante, ma non decisivo per la stagione"

La Roma di Paulo Fonseca stecca la prima e pareggia 3-3 contro il Genoa all'Olimpico. I giallorossi, in vantaggio per tre volte, si sono fatti recuperare dai liguri. Al termine del match Alessandro Florenzi, capitano dei padroni di casa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport presentando il derby con la Lazio che si giocherà domenica prossima. L'esterno reputa il match importante, ma non decisivo ai fini della classifica. Ecco le sue parole: “Abbiamo il derby, non devo spiegare io che partita è per la città. È importante, ma non darà giudizi finali per la stagione. Vogliamo dare il massimo". Florenzi ha poi aggiunto ai microfoni della Domenica Sportiva: "Derby? Sarà una partita difficile. Sappiamo quanto vale per le tifoserie. Dobbiamo giocare con coraggio senza perdere la nostra identità".

