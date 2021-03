Roma, Fonseca: "Con noi non si guarda il Var. Rigori ridicoli sempre alle stesse squadre"

Il Parma stende la Roma al Tardini grazie alle reti di Mihaila ed Hernani. Il secondo gol, arrivato nella ripresa, è stato su calcio di rigore. Al termine della partita Fonseca è tornato sull'episodio lamentandosi per il mancato intervento del Var. “Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro - ha spiegato il tecnico giallorosso - ma il rigore non c’è. Con la Roma non si guarda il Var. Non era rigore e il Var non ha aiutato, può capitare che l’arbitro non veda qualcosa ma il Var deve correggere. Con le altre squadre si fa più attenzione, a fine stagione questi sono 6-7 punti in meno. Voglio lo stesso trattamento delle altre squadre, in questo momento non c’è. Io sono sempre stato in silenzio e rispetto il lavoro degli arbitri, penso che l’Italia sia il Paese con i migliori arbitri ma si sbaglia tanto. Vedo rigori sempre per le stesse squadre che sono ridicoli, confrontiamo i valori con gli altri campionati”.