Roma, Fonseca in vista del derby: "Recuperati tre giocatori importanti"

Subito dopo il turno infrasettimanale, Lazio e Roma si ritroveranno di fronte allo Stadio Olimpico per il derby di ritorno. A quattro giorni dal big match, in programma sabato alle 20:45, Paulo Fonseca, tecnico giallorosso fino al termine della stagione, ha annunciato il recupero di tre giocatori che venivano da un infortunio: "Già domani con l'Inter abbiamo a disposizione El Shaarawy, Carles Perez e Villar. Perché la Roma ha mollato in campionato? Penso che non è stato volontario. La verità è che arrivare in una semifinale europea è importante e i ragazzi hanno inconsciamente pensato meno al campionato".