Roma, Fonseca: "Se l'agente di Diawara pensa di impressionarmi, si sbaglia"

Non sembra trovare fine la "vicenda Diawara" in casa Roma. Prima l'errore della società ad inserirlo nella lista degli Under 22, poi le parole dell'agente del calciatore, che ha non ha gradito l'esclusione del suo assistito nell'ultimo match dei giallorossi e che non le ha mandate a dire all'allenatore Fonseca. Che, nella conferenza stampa di oggi, ha risposto: "Diawara è un giocatore importante e non c'è nessun problema. Se l'agente pensa che questo sia il modo giusto e che mi possa impressionare ha sbagliato. Diawara è stato ed è molto importante per me":

