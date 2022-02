Roma-Genoa, Zaniolo perde le staffe: dopo il gol annullato arriva l’espulsione

La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Genoa. Eppure i giallorossi l'avevano sbloccata a pochi minuti dalla fine grazie al gol di Nicolò Zaniolo. Dopo una rapida revisione al Var, Abissò ha deciso di annullare il gol per un evidente fallo in attacco di Abraham. Il numero 22 giallorosso non ci sta e, dopo l'esultanza sfrenata sotto la Curva Sud, protesta con il direttore di gara. "Che cazzo fischi", il labiale dell'attaccante giallorosso che viene espulso dall'arbitro e salterà sicuramente il prossimo match contro il Sassuolo. A fine partita Zaniolo è tornato sul terreno di gioco per chiedere informazioni veementemente al quarto uomo, ma ci ha pensato Mourinho ad allontanarlo.