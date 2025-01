Roma, i convocati per il derby: ecco chi non ci sarà contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

A poco più di 24 ore dalla prima stracittadina stagionale, la Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio. Nell'elenco non figurano Bryan Cristante, fermo da settimane per un problema alla caviglia, Mehmet Zeki Celik per influenza e il secondo portiere Mathew Ryan per un problema al tendine, che sarà sostituito da Giorgio De Marzi, portiere classe 2007 della Primavera.

Questa la lista completa dei convocati da Ranieri: