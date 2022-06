Roma, i Friedkin guardano in Francia: pronti a acquistare un nuovo club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo la Roma, la famiglia Friedkin vuole espandere i suoi investimenti nel mondo del calcio. Dan Friedkin, come riportato dal canale televisivo francese Bfm, avrebbe messo infatti gli occhi sul Cannes club che milita nella quinta divisione francese, corrispondente alla nostra Eccellenza. L'obiettivo sarebbe quello di legare all'acquisto del club anche un progetto per la costruzione di uno stadio e di una cittadella sportiva, l'affare sarebbe praticamente concluso.