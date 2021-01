Roma, i giallorossi cominciano a preparare il derby: le mosse di Fonseca

Lazio - Roma non è una sfida come le altre: venerdì, alle 20:45, sarà derby sul prato verde dell'Olimpico. I biancocelesti sono concentrati sull'importantissimo impegno, ma anche i giallorossi hanno già messo nel mirino il big match. Questa mattina, alle 11:00, gli uomini di Fonseca si sono ritrovati per cominciare a preparare la stracittadina. Hanno lavorato a parte gli infortunati Santon, Pedro, Mirante e Calafiori. la Roma non potrà ovviamente contare sui lungodegenti Zaniolo e Pastore. Da questo punto di vista, l'unico che sembra poter sperare in una convocazione è Pedro, che dovrebbe aver superato il problema al flessore. In gruppo è invece tornato Fazio. La formazione che scenderà in campo venerdì non dovrebbe subire cambiamenti rispetto a quella che ha affrontato l'Inter.

Probabile formazione:

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 14 Villar, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko