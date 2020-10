Roma, il bilancio è un disastro: persi €204mln in un anno

Non è bastato l'avvento della nuova proprietà, a salvare il bilancio della Roma. Il resoconto pubblicato dalla società giallorossa al 30 giugno 2020 vede una perdita di €204mln, registrando uno dei più forti cali economici in Italia degli ultimi 20 anni.

PROFONDO (GIALLO)ROSSO - Dan Friedkin ha provato a salvare la Roma dal proprio destino, ma i numeri non mentono: la perdita è esigua. Il lungo comunicato, pubblicato su richiesta della Consob, evidenzia che i conti del club di proprietà americana sono i peggiori registrati in Italia. Solo l'Inter, nel 2006/07, ha avuto una perdita peggiore (€207mln), come sottolinea Gazzetta.it. La Lazio di Longo nel 2003 ebbe i conti in rosso per €122mln, eppure rischiò seriamente il fallimento.