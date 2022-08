Roma in guai seri, l'indebitamento finanziario è gravissimo: ecco le cifre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un comunicato estremamente preoccupante per i tifosi della Roma e per la società è apparso ieri sul sito ufficiale del club giallorosso in cui vengono riportati i dati finanziari al mese di luglio 2022. Secondo quanto riportato dalla nota e dalle cifre ottenute da Consob, l'attuale indebitamento finanziario è di 388,5 milioni di euro. Ecco quanto riporta il comunicato:

"L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 luglio 2022 è pari a 388,5 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 370,1 milioni di euro al 30 giugno 2022. L’incremento netto, pari a 18,4 milioni di euro, è sostanzialmente determinato da (i) maggiori finanziamenti soci (+25 milioni di euro); (ii) minori finanziamenti infragruppo (-0,3 milioni di euro); (iii) minori debiti verso banche (-4,2 milioni di euro); (iv) maggiori disponibilità liquide (+2,2 milioni di euro) e (v) maggiori debiti finanziari per diritti d’uso (+0,1 milioni di euro).



(...) L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 381,3 milioni di euro (356,1 milioni di euro al 30 giugno 2022), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 0,1 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2022), e debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 381,5 milioni di euro (356,3 milioni di euro al 30 giugno 2022)



(...) L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 7,2 milioni di euro (14 milioni di euro al 30 giugno 2022), composto da disponibilità liquide per 19,5 milioni di euro (17,4 milioni di euro al 30 giugno 2022) e debiti finanziari per 26,7 milioni di euro (31,3 milioni di euro al 30 giugno 2022).



(...) L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 31 luglio 2022 è pari a 353,2 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 346,3 al 30 giugno 2022".