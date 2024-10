Roma, Juric affranto: "Abbiamo buttato tutto nel cesso"

TUTTOmercatoWEB.com

Uno Juric sconsolato e affranto quello che al termine di Fiorentina-Roma si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare il pesante ko del Franchi: "Abbiamo sbagliato tutto. Ho visto un atteggiamento che non mi è piaciuto, cose brutte soprattutto in fase difensiva. Oggi abbiamo buttato 40 giorni di lavoro nel cesso. Io a rischio? Sappiamo com'è il calcio, noi lavoriamo, decidono altri: rimango dell'idea che in questi 40 giorni abbiamo fatto cose belle, mentre di stasera non me l'aspettavo", queste le sue parole.