Roma, Juric cita Zaccagni: "La mia esperienza dice che..."

Nella conferenza stampa di vigilia della partita contro il Verona, Ivan Juric, tecnico della Roma, ha toccato diversi temi, tra cui il poco impiego di Matias Soulé. All'interno del discorso ha citato anche Mattia Zaccagni, attuale capitano della Lazio che lui ha allenato proprio in gialloblù. Questo è ciò che ha detto: "Ha giocato tantissimo, Soulé. Ha giocato tutte le partite prima di ammalarsi, per cui non vedo problemi. Poi lì ci sono giocatori, tra lui, Baldanzi e Dybala: bisogna scegliere partita dopo partita. Baldanzi stava facendo benissimo, Dybala bene, lui secondo me ha grandi margini di miglioramento. Con i giovani serve tempo: alcuni crescono velocemente, con altri serve pazienza. Il nostro ambiente ha fretta, ma la mia esperienza - penso a Buongiorno, Ricci, Zaccagni - dice che bisogna lavorare tantissimo con loro. Se hanno voglia cresceranno, sono molto sereno".