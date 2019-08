Roma, la difesa cambia volto in vista del derby: le ultime dal campo

Così come per la Lazio, anche in casa giallorossa è terminata la seduta mattutina d'allenamento. Dopo l'allarmante pareggio per 3-3 contro il Genoa, Fonseca è pronto a dare un volto nuovo alla sua Roma. Il programma di oggi a Trigoria ha visto corsa, scatti brevi con cambi di direzione e un torello a tre gruppi prima della parte tattica. Spinazzola continua a lavorare a parte (sempre più a rischio la sua presenza), mentre Perotti mancherà certamente. Intanto a Ciampino è atteso l'arrivo del nuovo acquisto difensivo dei giallorossi, Smalling, che però non sarà schierato da Fonseca. Certo del posto da titolare è Fazio che sarà affiancato a uno tra Mancini e Juan Jesus, con l'italiano leggermente in vantaggio. L'ultima prestazione del brasiliano non è stata esaltante e le critiche che sono seguite hanno indotto il difensore a disattivare i suoi profili social. Avvicendamento anche sulla destra con Zappacosta che farà il terzino e Florenzi spostato a centrocampo.

