Roma - Lazio, dove vedere il derby in tv e streaming

Dopo il doppio confronto con la Juventus, successo in campionato e sconfitta in Coppa Italia, la Lazio torna in campo per un altro grande appuntamento. Sabato 6 marzo alle 18 va in scena il derby con la Roma sotto i riflettori dello Stadio Olimpico. Scontro diretto per l'Europa tra Tudor e De Rossi valido per la 31esima giornata di Serie A. La stracittadina verrà trasmessa in esclusiva da Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Per gli utenti Sky sarà possibile usufruire del canale aggiuntivo 'Zona Dazn', non previsto nell'abbonamento di base.