Roma - Lazio, Felipe Anderson incubo di Mourinho: scatti del gol - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince il derby, Sarri batte Mourinho, Felipe Anderson segna il terzo gol in una stracittadina. Il brasiliano comincia a diventare un vero e proprio incubo per il tecnico portoghese, contro cui ha segnato anche il primo gol in Premier League in un West Ham - Manchester United. Stasera Pipe ha sfruttato un errore di Ibanez, provocato dalla pressione di Pedro e ha lasciato senza scampo Rui Patricio. Con Immobile assente, Felipe Anderson ha svolto al meglio il proprio compito. Di seguito gli scatti del gol.