Roma - Lazio, Giannichedda: “Luis Alberto uomo chiave. Champions? Bisogna crederci”

Giuliano Giannichedda presenta il derby. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex centrocampista biancoceleste ha analizzato il match di questa sera che metterà di fronte Roma e Lazio allo Stadio Olimpico: "Fino a che la matematica non esprime una condanna, la Lazio fa bene a inseguire il quarto posto. Certo è che il derby ha degli stimoli a sé. Se qualcuna da sopra cade, i biancocelesti devono farsi trovare pronti. Nella Capitale, il derby diventa un obiettivo stagionale". Giannichedda sottolinea l'impossibilità nel fare pronostici per una gara così, ma svela quelli che potrebbero essere gli uomini chiave: "Luis Alberto è l'ago della bilancia. Poi bisogna vedere come sta Milinkovic, non sarà al meglio con la mascherina protettiva al naso. Per i giallorossi dico Dzeko, avrà voglia di lasciare il segno dopo una stagione difficile. Marusic o Luiz Felipe in difesa? Se sta bene Luiz Felipe, ma non rinunciando a Marusic, che schiererei come quinto a sinistra. Quest'anno è stato uno dei pochi costanti".