Roma - Lazio, la vittoria del popolo laziale: le immagini della partita - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non lascia scampo alla Roma. Il derby è biancoceleste, decisivo il gol nel primo tempo di Felipe Anderson. La squadra di Maurizio Sarri non abbassa mai la guardia e lascia le briciole a quella di Mourinho. Una vittoria dedicata allo straordinario popolo laziale, che ha tenuto mano per mano i ragazzi per tutta la partita. Di seguito gli scatti del match a cura de Lalaziosiamonoi.it.