Roma - Lazio, Nesta: "Ecco dove vedrò il derby…"

Il derby della Capitale è alle porte. La Lazio di Maurizio Sarri vive le ultime ore prima del fischio d’inizio delle 18:00. Ai microfoni di Dazn, nel post Milan - Spezia, è intervenuto Alessandro Nesta che ha rivelato di essere a Roma per seguire la stracittadina. L’ex difensore biancoceleste è stato interpellato sul suo passato rossonero in merito al film prossimamente in uscita, poi Montolivo ha chiesto dove seguirà la partita dell’Olimpico. La risposta di Nesta: “A casa, quest’anno con l’elmetto bisogna andare”.