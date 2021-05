Roma - Lazio, Orsi: “Un derby che conta poco, senza stimoli”

"Ma Fonseca che deve fare? Ha tanti giocatori infortunati, Mourinho che ormai sta arrivando e si parla solo di lui... Il derby senza pubblico e che conta poco, ci saranno meno stimoli". Queste le parole di Nando Orsi che, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Mattino, ha fatto il punto sulla situazione in casa Roma in vista del derby di sabato prossimo. All'Olimpico i giallorossi, reduci da risultati deludenti in campionato e in Europa League, affronteranno la Lazio che, invece, arriva dal successo all'ultimo respiro contro il Parma.

Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN