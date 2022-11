Roma - Lazio, Rodia: "Cauto ottimismo per Immobile, se fosse per lui..."

Fonte: Lazio Style Channel

È stata confermata la supremazia capitolina. La Lazio ha vinto il derby contro la Roma, con sudore e sacrificio. I giocatori in campo non si sono sprecati, combattendo fino alla fine e lottando su ogni pallone. Ai microfoni di Lazio Style Channel il medico sociale Rodia ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori: "Partita intensa che è durata parecchio. L'unico intervento importante è stato fatto su Lazzari che ha avuto un trauma contusivo. Nei prossimi giorni ci saranno i controlli, ma non sono particolarmente preoccupato. Immobile? Siamo alla terza settimana dopo l'infortunio, abbiamo cauto ottimismo e andiamo avanti con la nostra tabella di marcia. Qualche volta serve frenarlo perché lui vorrebbe velocizzare i tempi".