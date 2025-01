Roma - Lazio, tegola per Baroni: due titolari saltano il Como

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è sotto di due gol all'Olimpico nel derby contro la Roma, oltre al danno anche la beffa. Al 32' del primo tempo è stato ammonito Mario Gila per un fallo commesso su Dybala, Pairetto non ha esitato a fischiare e a ammonire il biancoceleste che, in quanto diffidato, col cartellino giallo appena rimediato sarà costretto a saltare la sfida col Como in programma venerdì 10 gennaio alle 20:45.

Il difensore spagnolo non sarà il solo a saltare la prossima sfida, con lui anche Zaccagni. Il capitano era diffidato e col giallo preso al 34' per aver commesso un intervento irregolare sempre ai danni dell'attaccante argentino, dovrà fermarsi un turno per scontare la squalifica.

