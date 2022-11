Roma-Lazio, un Pedro immenso: “Così si vince” - FOTO

Basta un gol di Felipe Anderson alla Lazio per vincere un derby importantissimo che gli consente di prendersi il terzo posto e di scavalcare in classifica proprio la Roma. Una prestazione di applicazione e sacrificio da parte di tutta la squadra. Tra i protagonisti anche Pedro costretto a dare forfait nel secondo tempo per un problema all'anca. Prova ottima anche per l'attaccante spagnolo che si spende come un 20enne per tutta la squadra. Suo il pressing decisivo che porta all'errore di Ibanez. Dopo la vittoria, la gioia sui social: "Bella partita di tutta la squadra. Così si vince. Molto fiero di questa famiglia. Andiamo sempre avanti".