Roma - Leicester, incidente per un tifoso giallorosso: insulta gli avversari, ma poi... - VIDEO

Sta facendo il giro dei social un video in cui un tifoso della Roma in scooter va sbattere su una macchina parcheggiata. La persona in questione - si vede dalle immagini - si era distratto poiché impegnato ad insultare il gruppo di tifosi del Leicester, scortati dalla Polizia in occasione della semifinale di ritorno di Conference League, giocata ieri sera all'Olimpico. Poco attento alla guida, e furioso con gli avversari, il sostenitore giallorosso ha perso il controllo del veicolo e caduto rovinosamente. Di seguito il video in questione:

