Roma, Lukaku tradisce Mourinho: "Lui il migliore? No, ecco chi è..."

Romelu Lukaku è arrivato in prestito alla Roma la scorsa estate come esplicita richiesta di José Mourinho che, dopo averlo avuto al Manchester United, lo ha fortemente voluto anche in giallorosso per guidare il suo attacco. Al termine di una stagione complessa, però, dove lui ha brillato a intermittenza e il tecnico è stato esonerato favorendo l'arrivo di De Rossi, Lukaku ha fatto ritorno al Chelsea in attesa di scoprire la sua prossima meta. In tal senso, intervenuto ai microfoni di VTM, ha parlato del suo futuro aprendo all'Arabia Saudita, ma snobbando anche Mourinho come allenatore e rivelando di preferire Antonio Conte, oggi al Napoli:

"Rifiuto all'Al Hilal? È stato davvero intenso in quel momento. Per due settimane. Per due giorni di seguito ho pensato: 'Sì, vado', 'No, non vado'. Ho avuto paura per un momento, tutti sono andati lì solo dopo che avevo declinato l'offerta. Ho parlato spesso con Yannick (Carrasco, ndr) della vita lì. Vive in un complesso, ma lì hai davvero tutto. Ritorno all'Anderlecht? Accadrà. E molto prima di quanto molti pensino. Ho lasciato il Belgio quando avevo diciotto anni, lo sai. Mi mancano mia madre e i miei figli. Mourinho il mio migliore allenatore? No, Conte!".