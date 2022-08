Roma, lussazione alla spalla per Zaniolo. Lui "festeggia" sui social: "Per tutti i gufi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo il lungo stop di Wijnaldum, i tifosi della Roma credevano di non vedere in campo per un periodo di tempo prolungato anche Nicolò Zaniolo. Nel corso della sfida contro la Cremonese, infatti, Mourinho è stato obbligato al cambio intorno al 40', dopo il problema alla spalla del centrocampista giallorosso, portato fuori dal campo in barella. Giunto a Villa Stuart per sottoporsi agli accertamenti, si è compreso che Zaniolo dovrebbe "cavarsela" con circa tre settimane di stop, poiché si tratterebbe di una lussazione. E il numero 22 giallorosso ha immediatamente "festeggiato" sui social. Condivisa una foto del momento dell'infortunio, ha aggiunto: "Per tutti i gufi che speravano qualcosa di grosso... ci vediamo tra tre settimane".

TORNA ALLA HOMEPAGE