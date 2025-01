Roma, Mancini a Dazn: "Il clima è bellissimo. Ai nuovi ho detto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno al calcio d'inizio del primo derby del 2025. Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare Roma - Lazio. Ecco di seguito le parole del difensore giallorosso nel pre-partita: "Il clima è bellissimo, i derby a Roma sono unici. Ne ho giocati tanti, ogni volta è un'emozione. Quello dell'anno scorso è passato, ora siamo concentrati su questo. Ai nuovi ho detto di tenere il cuore caldo e la testa fredda, in alcuni momenti non ci sono riuscito. Gli ho detto di goderselo, è una partita importante. Non dovremo snaturarci, a Milano abbiamo preso 3-4 ripartenze nei primi 15 minuti che potevano costarci caro. Non dovremo concedere molto e dovremo andare a prenderli per metterli in difficoltà".