Roma, Mancini e Lampard ma non solo: i possibili sostituti di Juric

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si respira un'aria pesante a Trigoria. Mai come questa volta, l'avventura di Ivan Juric sulla panchina giallorossa sembra essere ai titoli di coda. Potrebbero risultare decisive in tal senso la sconfitta a Verona per 3-2, l'ennesima, e un ambiente con cui non è mai sbocciato un rapporto idilliaco. Secondo Il Messaggero, il discorso per il possibile successore è ancora ingarbugliato. Claudio Ranieri e Roberto Mancini, associati alla panchina giallorossa nei giorni scorsi, pare non siano ancora stati contattati. Paulo Sosa, altro nome, è attualmente sulla panchina dello Shabab Al-Ahli, club degli Emirati Arabi Uniti. Dall'Inghilterra nelle ultime ore è rimbalzato anche il nome di Frank Lampard, ex leggenda del Chelsea, che nel corso della sua carriera ha allenato Derby County, Everton e i suoi Blues. Sembrerebbe da escludere, invece, il ritorno di Daniele De Rossi: anche dopo la sconfitta di ieri la società ha escluso questa possibilità.