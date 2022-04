Roma, Mourinho: "Massimo rispetto per la Lazio e la sua storia, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

La rivalità tra Lazio e Roma fa parte della storia del calcio. Il derby della Capitale è uno dei più conosciuti e sentiti nel mondo e il clima che si vive e respira in città è lo stesso che anche i calciatori e gli allenatori provano anche a distanza di settimane. Stando ad una breve intervista rilasciata ai microfoni del canale sportivo Cbs Sports Golazo, il tecnico giallorosso, José Mourinho, si è espresso ribadendo cos'è per lui la Roma e la Lazio: “Ho il massimo rispetto per Lazio e la sua storia, ma la Roma è la squadra della gente. I romani sono romanisti". Chissà che il tecnico Maurizio Sarri non possa rispondere in merito, aprendo le porte del derby, attraverso la comunicazione.