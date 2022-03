Roma, Mourinho: "Nel primo tempo meritava il Vitesse"

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma vince di misura sul campo del Vitesse grazie a una rete di Sergio Oliveira al termine del primo tempo. Il tecnico dei giallorossi però non sembra essere soddisfatto della sua squadra come affermato alla fine della gara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo controllato la partita nel secondo tempo, non nel primo. Penso che nel primo il Vitesse avrebbe meritato anche qualcosa in più. Noi nel primo tempo non abbiamo fatto niente per segnare, perché abbiamo avuto dei problemi nel controllo. Comunque era molto difficile giocare, creare, e anche avere sicurezza nel possesso palla (per colpa del campo, ndr), queste le parole di Mourinho.