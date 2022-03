Roma, Mourinho punta il derby: le mosse in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Settimana importante per la Roma. Mourinho e i suoi domani affronteranno il ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse, poi domenica il derby contro la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma è scesa in campo questa mattina per il consueto allenamento di rifinitura trovando tutti i giocatori a disposizione eccetto Spinazzola ancora indisponibile. In Conference League Mou non opterà per il tournover eccetto qualche cambio a gara in corso per evitare un eccessivo stress fisico a soli tre giorni dalla stracittadina.

LE MOSSE DI MOURINHO - Di quello che è certo Mourinho è senz'altro il modulo che applicherà nel doppio impegno. Avanti con il 3-4-1-2: Ibanez contro il Vitesse prenderà il posto di Mancini insieme a Smalling e Kumbulla. A centrocampo Mkhitaryan rientrerà dalla squalifica scontata contro l’Udinese, affiancato da Cristante. Sulle fasce toccherà a Karsdorp e Zalewski, con El Shaarawy pronto a subentrare a sinistra e nel ballottaggio col polacco per il derby. Stringe i denti Pellegrini che non si riposerà per il doppio impegno. Abraham non andrà in panchina mentre Zaniolo potrebbe rifiatare per essere pronto per la Lazio.