Roma, Mourinho rassegnato: “Non so che dire”. E rimpiange Ibanez…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Genoa - Roma, con i giallorossi sconfitti 4-1 e l'esultanza di Messias che sbeffeggia Francesco Totti, un triste e amareggiato Jose Mourinho ha parlato così ai microfoni di Dazn: "

“Alla fine della partita non ho parlato con i giocatori e quando non lo faccio non mi sento di analizzare la partita e a rispondere alle domande da studio. Abbiamo iniziato male, il gol è brutto, così come quello a Verona. Mancini era ammonito e con questo profilo di arbitro abbiamo pensato che sarebbe stato giusto cambiarlo. Dopo il gol in fuorigioco sentivo che avremmo potuto pareggiare, loro si sono chiusi e noi non avevamo cambi con giocatori in grado di giocare all’esterno. Sul 3-1 la partita è finita, il 4-1 è fuori contesto”.

Non c'è solidità difensiva. Non so che dire, ma la gente parlava degli errori di Ibanez con la palla in qualche partita "speciale", ma ci dava una solidità incredibile a livello difensivo. Vedete la differenza di partite vinte con e senza Smalling. Oogni tiro in porta è gol e non sto parlando di Rui Patricio.

È il peggior inizio della Roma nell’era dei tre punti, ma è anche il mio peggior inizio. Questa è stata anche la prima volta nella storia della Roma che abbiamo giocato due finali consecutive”.

Tanti infortuni, un discorso di preparazione? Hai fatto la stessa domanda a Gilardino o solo a chi ha perso? Loro hanno giocato 48 ore prima di noi e hanno perso due giocatori. Ieri ci sono stati cinque calciatori infortunati a causa di problemi muscolari. Anche Llorente non è completamente a posto, ha una storia di infortuni. Ha giocato tre partite, per me non è una grande sorpresa”.