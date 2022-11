Roma, Mourinho sul derby: “Noi stanchi, la Lazio ha riposato. La pensiamo diversamente”

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Roma-Ludogorets, match vinto dai giallorossi che hanno conquistato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dell'Europa League, José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky Sport avvicinandosi al derby di domenica contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Continuare in Europa era una questione di orgoglio. Andare in Conference ed essere tra le più forti con Fiorentina e Lazio non era il nostro obiettivo, sappiamo che ora ai playoff arrivano gli squali e forse non abbiamo la dimensione giusta per poter festeggiare come lo scorso anno. Dopo il Napoli abbiamo vinto 3 partite di fila, siamo stanchi. Pellegrini e Smalling hanno giocato di nuovo 90 minuti. La partita più importante è sempre la prossima. La cosa più importante per recuperare la gioia, oggi andiamo a casa felici e domenica saremo qua. Sarà una grande partita, ma mi piace giocarle”.

Poi anche l'intervista a Dazn in cui ha parlato della squadra di Sarri: "Non ci sono miracoli per la stanchezza fisica. Però il lato emotivo è importante e penso che il modo migliore per recuperare sia vincere, stare positivi ed essere felici. Giochiamo domenica contro la Lazio, che oggi ha fatto di nuovo riposare praticamente tutti i suoi giocatori. Sono due modi diversi di pensare: loro hanno pensato in un modo, noi in un altro. Domenica andiamo".