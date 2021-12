Roma, Nainggolan: "I tifosi della Lazio mi pregavano di non giocare il derby"

Il derby della Capitale è uno dei match più sentiti in Italia e in tutta Europa. Talmente alta la tensione che la sfida è in grado di alzare la temperatura in città arrivando ad un clima incandescente. Lazio - Roma, due squadre che si danno battaglia sul manto verde e non solo: anche fuori dal campo la musica non cambia. A testimoniarlo è Radja Nainggolan, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni a VoetbalNieuws, svelando un piccolo retroscena sul derby contro la Lazio: "A Roma ho giocato la semifinale di Champions League e sentivo di essere importante. I tifosi della Lazio mi pregavano di non giocare il derby quando li incontravo in città, anche per loro ero un grande giocatore". Di fronte a questa dichiarazione è sicuramente da mettere in risalto la famosa frase pronunciata dallo stesso Ninja che dava per certo con il suo "te fidi" il passaggio del turno della Roma. Infatti, è stato il derby del primo marzo del 2017, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, a ribaltare tale profezia. La Lazio la spuntò per 2-0 con le zampate di Milinkovic e Immobile. Insomma, una dichiarazione che sta abbastanza stretta a tutta la tifoseria biancoceleste.