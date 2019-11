Roma - Napoli, Cucchi: “Cori discriminatori? Giusto sospendere, non se ne può più...”

All’Olimpico è appena terminato il match tra Napoli e Roma con la vittoria della squadra di Fonseca per 2-1. Intorno al 68esimo minuto, però, l’arbitro Rocchi ha sospeso la partita per via di alcuni cori di discriminazione territoriale rivolti alla città campana ed ai suoi abitanti, salvo farla riprendere dopo qualche minuto. Riccardo Cucchi, nota voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, ha detto la sul proprio profilo Twitter: “Giusto interrompere per i cori discriminatori, non se ne può più”.

