Roma, niente Parma per Dzeko: tampone ancora positivo

Brutte notizie per Paulo Fonseca che nel match di domenica contro il Parma in programma allo stadio Olimpico dovrà fare ameno di Edin Dzeko. Il bosniaco infatti è risultato ancora positivo al coronavirus dopo il tampone effettuato nella giornata di ieri. Anche se l'attaccante dovesse risultare negativo oggi o domani non ci sarebbe il tempo per le visite mediche d'obbligo dopo essere guariti dal coronavirus per questo il numero 9 sarà di sicuro out domenica.

