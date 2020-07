Roma, Pallotta sbotta: "Partita con l'Udinese? Semplicemente vergognosa"

Il presidente della Roma, James Pallotta, ha commentato la sconfitta casalinga di ieri sera contro l’Udinese che ha spento definitivamente il sogno Champions League dei giallorossi. Queste le sue parole ai microfoni de laroma24.it: “La partita di stasera è stata semplicemente vergognosa”.

Anche il tecnico Fonseca ha rilasciato un’intervista per Sky Sport in cui analizza il match e la stagione della Roma: “Rifarei le scelte che ho fatto. Non possiamo dimenticare che abbiamo tante partite. I calciatori che hanno giocato le ultime due non erano in condizione per giocare questa. Abbiamo cambiato, abbiamo subito gol e dopo l’espulsione tutto si è complicato. Abbiamo creato un’identità che ora non si sta vedendo. Ma possiamo riconoscere che quest’identità esiste. È un momento difficile, ma per questa stagione abbiamo ancora degli obiettivi. Bisogna continuare a lottare. Quando non vinciamo, bisogna essere preparati alle critiche. È la vita da allenatore. È una situazione difficile, me ne assumo la responsabilità. Ma devo dire che non abbiamo finito la stagione, ci sono obiettivi chiari. Ciò che è importante per me è cambiare subito i risultati e tornare a giocare come prima”.

SULLA CORSA CHAMPIONS LEAGUE - "La situazione con l’Atalanta è molto difficile, praticamente impossibile. Ma abbiamo anche altre cose da vincere. Sono preoccupato di recuperare la squadra per la prossima partita"