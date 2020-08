Roma, Pedro si presenta: "Sono qui per vincere un trofeo"

Pedro è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante spagnolo arriva in giallorosso dopo essersi svincolato dal Chelsea e ha firmato un contratto fino al 2023 con il club di Trigoria. Dopo ulteriori controlli e test medici per il problema alla spalla che lo ha costretto a un intervento chirurgico, il calciatore è stato annunciato e ha parlato al sito ufficiale. L'ex Barcellona ha ricordato la Champions League vinta all'Olimpico con i blaugrana e ha spiegato quali saranno i suoi obiettivi sulla sponda del Tevere: “Come prima cosa, quando arrivi in ​​un nuovo club vuoi vincere ancora. Capisco che sia difficile, ma questo è l'obiettivo. La mia ambizione è sempre molto alta e una volta arrivato qui il mio obiettivo deve essere quello di voler vincere con la Roma, assieme a tutto lo staff. Vincere un trofeo è possibile e capisco che rappresenti una grande sfida per la squadra e per tutti”. Dopo più di dodici anni di digiuno assoluto le difficoltà aumentano