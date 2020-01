Roma, Pellegrini: "Lazio? Pareggiare domenica come perdere due partite"

Sono passati alcuni giorni dal derby tra Lazio e Roma, ma le scorie della stracittadina non sembrano ancora smaltite. Soprattutto dalle parti di Trigoria il pareggio non va giù ai giallorossi convinti di aver fatto meglio e di meritare di più. Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Roma Tv tornando proprio sulla sfida contro i biancocelesti e ha detto: "Abbiamo preparato un bel derby al livello tecnico, tattico e mentale. Per tutte le occasioni che abbiamo creato pareggiare è stato come perdere due partite, non una. Il bello di questa squadra è che si parla poco e si fa tanto. Siamo un gruppo unito e cerchiamo di migliorare. Sicuramente dobbiamo fare qualche gol in più e ci lavoriamo tutti i giorni".